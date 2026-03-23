L'autismo non è solo Elon Musk | perché una narrazione distorta rischia di lasciare indietro i casi più gravi

Dalla diagnosi al "dopo", le famiglie con autismo si trovano spesso in un labirinto di costi e carenze strutturali. Fanpage.it ha intervistato Laura Borghetto, fondatrice e Direttrice Generale de L'abilità Onlus, per fare chiarezza sulle sfide quotidiane, la necessità di un supporto personalizzato e l'importanza di una narrazione corretta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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