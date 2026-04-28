Elly Schlein stasera a diMartedì

Stasera, martedì 28 aprile, va in onda una nuova puntata di diMartedì, il programma di approfondimento di La7 condotto da Giovanni Floris. La trasmissione si propone di affrontare temi di attualità attraverso interventi e collegamenti con ospiti in studio e da remoto. La puntata rappresenta l’appuntamento settimanale con l’informazione e il confronto pubblico.

Giovanni Floris torna questa sera, martedì 28 aprile, con un nuovo appuntamento di diMartedì, il talk show di attualità della prima serata di La7. Anticipazioni e ospiti del 28 aprile 2026. Al centro della puntata l’attualità tra esteri, economia e politica interna, con un focus sull’ operato del Governo Meloni. Attenzione alle previsioni economiche, che non tornano a causa dell’ impatto del conflitto tra Usa, Israele e Iran sul bilancio dello Stato e sulle tasche degli italiani. Spazio anche alle difficoltà di riposizionamento in politica estera dopo la presa di distanza da Trump da parte della premier e i primi no dell’Europa a uno sforamento di bilancio per affrontare la crisi dei prezzi dell’energia.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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Giuseppe Conte intervista con Giovanni Floris a DiMartedi | 24/03/2026

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