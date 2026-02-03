Questa sera, Giovanni Floris torna con un nuovo episodio di diMartedì su La7. Ospiti della puntata sono Elly Schlein e Gabriele Muccino. Il conduttore si prepara a discutere di temi politici ed economici, come fa ogni martedì sera. La trasmissione si conferma un appuntamento fisso per chi vuole capire cosa succede nel paese.

Giovanni Floris, come ogni martedì, torna in prima serata con un nuovo appuntamento di diMartedì, il programma di approfondimento politico ed economico di La7. Anticipazioni e ospiti del 3 febbraio 2026. Al centro della puntata, la stretta sulla sicurezza che il Governo Meloni sta per varare dopo gli incidenti alla manifestazione di Torino di sabato sera. Sui fatti si analizzeranno le accuse della maggioranza alla sinistra di dare copertura ai violenti, da una parte, e quelle dell’opposizione di strumentalizzare ogni problema di ordine pubblico per restringere gli spazi di dissenso, dall’altra. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - diMartedì, Elly Schlein e Gabriele Muccino tra gli ospiti

Approfondimenti su diMartedì

Silvia Toffanin torna su Canale 5 con due nuove puntate di Verissimo, in programma oggi e domani, 17 e 18 gennaio.

Nel fine settimana di Verissimo, Silvia Toffanin accoglie ospiti di rilievo, tra cui Martina Colombari, Gabriele Muccino e Miriam Leone.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su diMartedì

Argomenti discussi: diMartedì, condotto da Giovanni Floris; diMartedì: tra gli ospiti Elly Schlein e Gabriele Muccino; Referendum giustizia, Padellaro: Elly Schlein non vuole intestarsi una sconfitta, difficile battere Meloni; Referendum giustizia, Padellaro: Elly Schlein non vuole intestarsi una sconfitta, difficile battere Meloni.

Referendum giustizia, Padellaro: Elly Schlein non vuole intestarsi una sconfitta, difficile battere Meloni.Il referendum sulla giustizia si avvicina, ma il clima politico resta segnato da grande cautela. A diMartedì, Antonio Padellaro ha offerto una lettura netta della strategia dell’opposizione e, in ... affaritaliani.it

Da Tolkien a Pasolini, tra Elly Schlein e Giorgia Meloni la battaglia ora è anche culturaleDomenica dal palco della Fondazione Feltrinelli Elly ha lanciato il vero guanto di sfida a Giorgia in vista della sfida per le politiche del 2027 Difficile immaginare le schiere del Nazareno, alla tes ... adnkronos.com

Parlando di un certo complesso di inferiorità della sinistra, e provocando un po' di dibattito a destra, Elly Schlein ha detto: «dobbiamo riprenderci Tolkien». In Italia l’appropriazione dell’autore del “Signore degli Anelli” da una parte della destra radicale risale a - facebook.com facebook

Elly Schlein continua a parlare, ma sempre più spesso parla a vuoto. x.com