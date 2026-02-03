La puntata del 3 febbraio di Uomini e Donne ha regalato molte emozioni. Sebastiano Mignosa ha sorpreso Elisabetta con una mossa inaspettata, mentre Sara si è sciolta in lacrime. Ciro, invece, ha deciso di fare un passo importante. La trasmissione si è concentrata sia sul Trono Classico sia su quello Over, mantenendo alta la tensione tra i protagonisti.

La puntata del 3 febbraio di Uomini e Donne è stata caratterizzata da diversi blocchi inerenti sia il Trono Classico sia quello Over. In merito ai giovani, c’è stato un nuovo video di Ciro Solimeno in riferimento al suo precedente percorso a UeD. Per quanto riguarda Sara Gaudenzi, invece, la ragazza ha avuto un crollo. Al Trono Over ci sono state sorprese spiazzanti e scontri molto accesi. La decisione di Ciro Solimeno e il crollo di Sara Gaudenzi a UeD. Nella puntata di oggi di Uomini e Donne Maria De Filippi è partita dal Trono Classico chiedendo a Ciro Solimeno che decisione avesse preso in merito al suo futuro nel programma. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Sebastiano Mignosa spiazza Elisabetta a UeD, Sara crolla, Ciro prende una decisione

Approfondimenti su Sebastiano Mignosa

Sebastiano Mignosa ed Elisabetta Gigante sono i nuovi protagonisti del trono over di Uomini e Donne.

La puntata del 27 gennaio 2026 di Uomini e Donne ha visto Manuela e Sebastiano condividere un bacio nello studio, attirando l’attenzione dei presenti.

Ultime notizie su Sebastiano Mignosa

