Elisa sfida il sistema a Milano | tra nuovi brani e un grido sociale

Durante un concerto sold out all'Unipol Forum di Milano, l'artista presenta un brano inedito intitolato FOMO 2. L'evento ha attirato numerosi fan e l'artista ha scelto di interpretare anche alcune sue canzoni conosciute. La performance si è svolta davanti a un pubblico presente in sala, con l'artista che ha affrontato anche temi di carattere sociale attraverso alcuni passaggi del suo concerto.

? Cosa sapere Elisa presenta l'inedito FOMO 2 durante il concerto sold out all'Unipol Forum di Milano.. L'artista denuncia il sistema economico e la società digitale durante la seconda data del tour.. Ieri sera, 27 aprile 2026, l’Unipol Forum di Milano ha ospitato la seconda data sold out del tour di Elisa, un evento che ha trasformato il palazzetto in un manifesto di resistenza culturale e sociale attraverso note elettro-pop e messaggi politici diretti. La cantautrice, che dopo il successo dello show al San Siro del 18 giugno 2025 ha scelto la dimensione più raccolta del Forum per sprigionare la propria energia, non si è limitata a offrire intrattenimento.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Elisa sfida il sistema a Milano: tra nuovi brani e un grido sociale Notizie correlate Leggi anche: Cremona, la Toscanini sfida il mito: tra nuovi brani e l’oro di Spagna "Al Centro esatto della Musica": Ron celebra la carriera con oltre venti brani tra successi e nuovi arrangiamentiRon si esibirà con un concerto rinnovato, interpretando oltre venti brani tra successi e nuove canzoni, tra cui alcune tratte dall’album “Sono un...