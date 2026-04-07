Al Centro esatto della Musica | Ron celebra la carriera con oltre venti brani tra successi e nuovi arrangiamenti

Mercoledì 8 aprile, il Teatro Galli ospiterà l'artista italiano noto per aver scritto numerosi brani di successo nel corso della sua carriera. Lo spettacolo intitolato “Al Centro esatto della Musica” includerà oltre venti canzoni, tra successi e arrangiamenti rivisitati. Sul palco, l'artista interpreterà i brani con nuove versioni, offrendo al pubblico un'esperienza ricca di emozioni e condivisione.

Ron si esibirà con un concerto rinnovato, interpretando oltre venti brani tra successi e nuove canzoni, tra cui alcune tratte dall’album “Sono un figlio”. La scaletta include anche “Lontano Lontano” di Luigi Tenco, in una versione speciale scelta da Ron per l’ultima edizione del “Premio Tenco”, dove ha ricevuto il “Premio alla Carriera”. Biglietti in vendita online su Ticketone. Per informazioni: 349 2202695 - [email protected]. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Primo dei sei appuntamenti nella Capitale per il cantautore. Un viaggio live tra i nuovi brani dell'ultimo album e i medley che hanno segnato la sua incredibile carriera(askanews) – Successo al Palazzo dello Sport di Roma per la prima data de L’Orazero in tour, la nuova tournée di Renato Zero (prodotta da Tattica)...

Grazia Di Michele: carriera, biografia e successi di una voce libera della musica italianaAscolti TV di venerdì 30 gennaio 2026: i dati Auditel mostrano la sfida tra Rai 1 e Canale 5 con il successo di “Colpa dei Sensi” La Ruota della...

Franco canta “Una città per cantare” di Ron | #TheVoiceSenior Blind Auditions

Temi più discussi: Ron, concerto per stare al centro della musica; Irving Penn: l'inconscio e l'errore creativo; 30 anni dalla vittoria di Ron al Festival di Sanremo; Il Teatro non è un Ufficio: quando una risposta pubblica svela una visione privata.

Ron torna al centro della musica: È come l’ariaRon va Al centro esatto della musica col nuovo spettacolo venerdì 27 marzo al teatro Comunale di Carpi (ore 21, biglietti 19,80/49,50 euro). Della sua musica, quella che gli ha da poco portato il Pr ... bologna.repubblica.it

Ron 'Al centro esatto della musica', Carpi prima data in Emilia-RomagnaAl Teatro Comunale di Carpi (ore 21) venerdì 27 marzo arriva Ron per la stagione 'L'Altra Musica': il nuovo live, prima data in Emilia-Romagna, ha per titolo 'Al Centro esatto della Musica' e riprende ... ansa.it

Ron 'Al centro esatto della musica', Carpi prima data in Emilia-Romagna. Il nuovo live venerdì 27 marzo al Teatro Comunale #ANSA - facebook.com facebook

Ron 'Al centro esatto della musica', Carpi prima data in Emilia-Romagna. Il nuovo live venerdì 27 marzo al Teatro Comunale #ANSA x.com