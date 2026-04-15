Sabato 18 aprile alle 20.30, il Teatro Ponchielli di Cremona accoglierà un concerto della Filarmonica Toscanini con la direzione del maestro sul podio. L’evento prevede l’esecuzione di nuovi brani e di composizioni di musica spagnola. La serata si inserisce nel calendario di appuntamenti musicali della stagione e richiama un pubblico vario. La presenza della orchestra rappresenta un momento di rilevo nel panorama musicale locale.

Sabato 18 aprile, alle ore 20.30, il Teatro Ponchielli di Cremona ospiterà un evento musicale di ampio respiro con la Filarmonica Toscanini sul podio. La serata, guidata dal direttore Lü Jia, vedrà la partecipazione del violinista Charlie Siem e della soprano Mariam Suleiman, proponendo un percorso che spazia dalle nuove composizioni ai classici di ispirazione mediterranea. Un dialogo tra innovazione contemporanea e mito classico. Il programma concertistico inizierà con un lavoro inedito di Silvia Colasanti, intitolato Sacred Goddess, Mother Earth. Questa nuova partitura per orchestra e soprano trae ispirazione dal mito di Persefone, riletto attraverso la lente narrativa di Mary Shelley nella sua opera Proserpine.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cremona, la Toscanini sfida il mito: tra nuovi brani e l’oro di Spagna

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