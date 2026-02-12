Italia in lutto se ne va uno dei più grandi | lo conosciamo proprio tutti!

È morto nella notte tra l’11 e il 12 febbraio 2026 il filosofo Dario Antiseri, uno dei più noti in Italia. Aveva 86 anni e si trovava nella sua casa a Cesi di Terni, dove era stato colpito da una lunga malattia. La sua scomparsa ha colpito molti, considerando la sua lunga carriera e il ruolo di punto di riferimento nel panorama intellettuale italiano.

Secondo quanto comunicato, Dario Antiseri si è spento nella notte tra l'11 e il 12 febbraio 2026. Il filosofo si trovava nella sua casa di Cesi di Terni e, stando alle informazioni diffuse, combatteva da tempo con una malattia. Chi era Dario Antiseri: formazione e carriera accademica. Nato a Foligno il 9 gennaio 1940, Antiseri ha svolto gli studi universitari a Perugia, proseguendo poi la formazione in diversi centri europei.

Approfondimenti su Dario Antiseri

