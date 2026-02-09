Bad Bunny al Super Bowl show in spagnolo | Siamo tutti americani Trump | Terribile uno dei peggiori di sempre

La notte del Super Bowl LX si è conclusa con due grandi notizie. Da un lato, lo spettacolo di Bad Bunny ha fatto discutere con il suo show in spagnolo e il messaggio “Siamo tutti americani”. Dall’altro, i Seattle Seahawks hanno battuto i New England Patriots 29-13 al Levi’s Stadium di Santa Clara, portando a casa la vittoria. La performance del cantante ha diviso il pubblico e attirato l’attenzione anche di Donald Trump, che ha definito il momento “terribile” e uno dei peggiori di sempre.

Santa Clara, 9 febbraio 2026 – La notte del Super Bowl LX si chiude con una doppia storia: lo spettacolo di Bad Bunny all'Halftime Show, che accende una polemica politica con Donald Trump, e la vittoria dei Seattle Seahawks sui New England Patriots, 29-13, al Levi's Stadium di Santa Clara, in California. Lo show di Bad Bunny: ritmo, bandiere e un messaggio di inclusività. Bad Bunny (Benito Antonio Martínez Ocasio) arriva al Super Bowl da protagonista assoluto della settimana musicale: ai Grammy 2026 ha vinto l'Album of the Year con "Debí Tirar Más Fotos". Sul palco dell'Halftime Show, la scaletta punta sull'identità portoricana e latinoamericana: una performance costruita attorno a brani in spagnolo e sonorità reggaeton, con scenografie che evocano la vita portoricana.

