Risultati Serie A 2025 26 LIVE | colpo Bologna sul campo del Torino stasera Napoli Roma

Il Bologna ha vinto sul campo del Torino, causando sorpresa tra i tifosi. La squadra felsinea ha segnato due gol nel secondo tempo, portandosi a casa i tre punti. Questa vittoria cambia la classifica e rafforza la posizione del Bologna in campionato. Stasera, Napoli e Roma si sfidano per conquistare punti preziosi.

Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 202526 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all'ultima giornata.

Il Torino e il Bologna sono scesi in campo questa sera per la prima giornata della Serie A 202526, dopo che la partita è stata posticipata a causa delle recenti tensioni tra le tifoserie.

