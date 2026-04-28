Eliminazione shock | i sondaggi indicano chi rischia l’addio stasera

Nella tredicesima puntata del talent show, i sondaggi online suggeriscono che la concorrente più a rischio eliminazione sia Paola. Le indicazioni raccolte dagli utenti indicano un forte calo di consensi per lei rispetto alle altre partecipanti, alimentando l’attesa di una possibile eliminazione. La puntata si avvicina e, secondo le previsioni diffuse sui social, potrebbe essere questa la serata decisiva.

? Cosa sapere I sondaggi online indicano Paola come la concorrente più esposta nella tredicesima puntata.. L'eventuale uscita della donna modificherebbe gli equilibri tra i superstiti e Antonella Elia.. Stasera, durante la tredicesima puntata del reality show, uno dei quattro concorrenti attualmente in nomination dovrà lasciare definitivamente la Casa, con le sorti di Marco, Paola, Lucia e Alessandra decise dal voto del pubblico. Il clima tra i divani si fa elettrico proprio mentre si avvicina il momento della verità. A due settimane esatte dall’addio di Blu Barbara Prezia, il gioco si fa serrato per i quattro protagonisti coinvolti nel televoto.🔗 Leggi su Ameve.eu

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