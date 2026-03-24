Nel corso della settima puntata del Grande Fratello Vip 8, il televoto vede una competizione molto intensa tra i partecipanti. Secondo i sondaggi pubblicati online, tre concorrenti si trovano in una posizione ravvicinata, con differenze di voti minime. La situazione rimane incerta, e la decisione finale dipenderà dai voti raccolti durante la serata.

Il televoto è apertissimo e i dati online sorprendono: tre concorrenti sono separati da pochissimi voti. Ecco chi rischia davvero di lasciare la Casa nella puntata di stasera. Stasera, martedì 24 marzo, andrà in onda la terza puntata del Grande Fratello Vip 8, condotto da Ilary Blasi. Nel corso della serata verrà annunciato il primo eliminato di questa edizione. Il televoto, aperto durante la puntata di venerdì, vede coinvolti sette concorrenti: Marco Berry, Nicolò Brigante, Paola Caruso, Dario Costantini, Lucia Ilardo, Francesca Manzini e Raimondo Todaro. Il pubblico è chiamato a scegliere chi salvare, scopriamo cosa dicono i sondaggi. Come votare il proprio concorrente preferito tra i sette nominati È possibile esprimere la propria preferenza in due modi: SMS: inviando un messaggio al numero 477. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Grande Fratello Vip 8: chi esce stasera? I sondaggi indicano tre concorrenti

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