Sondaggi Grande Fratello del 7 aprile chi rischia l’eliminazione

Il Grande Fratello Vip torna in diretta e si avvicina alla puntata di martedì 7 aprile. Nei sondaggi pubblicati in questi giorni, vengono indicati alcuni concorrenti che rischiano l’eliminazione. I dati raccolti mostrano le preferenze del pubblico e le possibili conseguenze per alcuni dei partecipanti in gara. La prossima puntata si preannuncia ricca di colpi di scena e scelte decisive per gli inquilini della casa.

Il Grande Fratello Vip torna in diretta. Con l’avvicinarsi della puntata di martedì 7 aprile, l’ansia tra i concorrenti del reality inizia a farsi sentire, e non potrebbe essere altrimenti: il verdetto del televoto è ormai alle porte e uno tra i nominati dovrà abbandonare definitivamente il gioco, rinunciando al sogno della vittoria finale. In questa tornata, il pubblico è chiamato a scegliere chi salvare tra tre personalità diametralmente opposte: la vulcanica Antonella Elia, la misteriosa Ibiza Altea e il riflessivo Marco Berry. Ma cosa pensano i telespettatori? Per capirlo, siamo andati a sbirciare i principali sondaggi online, che come sempre offrono un termometro piuttosto affidabile del sentimento popolare. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Sondaggi Grande Fratello del 7 aprile, chi rischia l’eliminazione Leggi anche: Sondaggi Grande Fratello Vip del 3 aprile, chi rischia l’eliminazione Leggi anche: Sondaggi Grande Fratello Vip del 27 marzo: chi rischia stasera GF Vip, Ibiza Altea rischia l’addio: i sondaggi không th tin ni! Temi più discussi: Sondaggi Grande Fratello del 30 marzo, chi è l’eliminato di stasera; Grande Fratello Vip, la puntata ‘anticipata’: dopo il ritiro un altro eliminato, pressioni su Todaro. Sondaggi e cosa vedremo stasera; Stasera torna il Grande Fratello Vip 2026: chi rischia di lasciare la Casa?; Grande Fratello Vip: chi andrà in nomination stasera? I sondaggi non lasciano dubbi. Grande Fratello Vip sondaggi televoto su Antonella Ibiza e MarcoGrande Fratello Vip, televoto decisivo tra Antonella, Ibiza e Marco Chi rischia di uscire dal Grande Fratello Vip nella puntata di domani, 7 aprile 20 ... assodigitale.it Grande Fratello: chi esce stasera, 7 aprile? I sondaggiMartedì 7 aprile 2026 si preannuncia come una serata spartiacque per le dinamiche del Grande Fratello Vip. La settima puntata, condotta da Ilary Blasi su Canale 5, ruota attorno a un televoto che vede ... tag24.it Anticipazioni Grande Fratello Vip stasera 3 aprile 2026: chi viene eliminato, i sondaggi e l'uscita di Adriana Volpe - facebook.com facebook Sondaggi televoto Grande Fratello stasera, le percentuali del 30 marzo 2026: chi viene eliminato dopo il ritiro di GionnyScandal x.com