Sondaggi Grande Fratello del 7 aprile chi rischia l’eliminazione

Da dilei.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Grande Fratello Vip torna in diretta e si avvicina alla puntata di martedì 7 aprile. Nei sondaggi pubblicati in questi giorni, vengono indicati alcuni concorrenti che rischiano l’eliminazione. I dati raccolti mostrano le preferenze del pubblico e le possibili conseguenze per alcuni dei partecipanti in gara. La prossima puntata si preannuncia ricca di colpi di scena e scelte decisive per gli inquilini della casa.

Il  Grande Fratello Vip  torna in diretta. Con l’avvicinarsi della puntata di martedì  7 aprile, l’ansia tra i concorrenti del reality   inizia a farsi sentire, e non potrebbe essere altrimenti: il  verdetto del televoto  è ormai alle porte e uno tra i nominati dovrà abbandonare definitivamente il gioco, rinunciando al sogno della vittoria finale. In questa tornata, il pubblico è chiamato a scegliere  chi salvare  tra tre personalità diametralmente opposte: la vulcanica  Antonella Elia, la misteriosa  Ibiza Altea  e il riflessivo  Marco Berry. Ma cosa pensano i telespettatori? Per capirlo, siamo andati a sbirciare i principali  sondaggi online, che come sempre offrono un termometro piuttosto affidabile del sentimento popolare. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Sondaggi Grande Fratello del 7 aprile, chi rischia l’eliminazione

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