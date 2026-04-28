In vista delle elezioni in Israele previste per il 27 ottobre 2026, due ex primi ministri hanno deciso di unire i propri partiti per contrastare l’attuale governo. La loro alleanza mira a rafforzare la posizione politica e a presentare un fronte comune contro l’attuale leader in carica. Questa scelta rappresenta un cambiamento rispetto alle loro storiche distanze e segnala un tentativo di consolidare le forze di opposizione.

In vista delle elezioni in Israele, che sono previste per il 27 ottobre 2026, i due ex primi ministri Naftali Bennet e Yair Lapid uniscono i loro partiti contro Netanyahu. In vista delle elezioni di ottobre, i due ex primi ministri israeliani Naftali Bennet e Yair Lapid hanno annunciato una lista congiunta guidata da Bennett che ridisegna completamente il panorama dell’opposizione. Il partito Yesh Atid di Lapid e Bennett 2026 formeranno una lista congiunta chiamata “Yajad” (in ebraico “Insieme”), guidata da Bennett. I due leader hanno tenuto una conferenza stampa congiunta. “Per vincere le elezioni più importanti della storia di Israele, il centro israeliano deve questa volta sostenere Bennett”, ha detto Lapid, che ha descritto come “un leader di destra, ma al contempo liberale, onesto e rispettoso della legge“.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - Elezioni Israele: Bennett e Lapid uniscono i loro partiti contro Netanyahu

Two former Israeli prime ministers join forces against Netanyahu

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