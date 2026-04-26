Israele i due ex premier Lapid e Bennett uniscono le forze per cacciare Netanyahu Quando si vota e cosa dicono i sondaggi

Yair Lapid e Naftali Bennett, due ex premier israeliani che tra il 2021 e il 2022 avevano formato un governo di coalizione, hanno annunciato di schierarsi nuovamente contro l’attuale primo ministro in vista delle elezioni politiche programmate per l’autunno. La loro alleanza mira a sfidare Netanyahu, che guida da diversi anni, mentre i sondaggi attuali mostrano un quadro incerto sul possibile esito delle consultazioni. Le date precise delle elezioni non sono ancora state ufficialmente comunicate.

Yair Lapid e Naftali Bennett, i due politici israeliani che tra il 2021 e il 2022 avevano interrotto il “regno” di Benjamin Netanyahu spodestandolo dal posto di primo ministro, rilanciano la sfida al premier in vista delle elezioni politiche fissate per il prossimo autunno. L’ex presentatore tv e l’ex enfant prodige della destra israeliana hanno deciso infatti di fondere i rispettivi partiti, Yesh Atid (“C’è un futuro”) e Bennett 2026 in una lista unica. Si chiamerà BeYachad (“Insieme”) e sarà guidata da Bennett, ha fatto sapere l’ufficio di quest’ultimo, che sottolinea come quest’iniziativa sia «il primo passo nel processo di ricucitura dello Stato di Israele».🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Israele, a ottobre si vota e i sondaggi dicono che Netanyahu…C’è una particolarità, spesso non sottolineata, che sta riguardando la politica israeliana: per la prima volta dopo decenni, la Knesset (il... Leggi anche: Referendum giustizia: cosa dicono i sondaggi, cosa cambia e perchè si vota Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Il mio Ulivo risvegliò un popolo. La sinistra non speri nei guai di Meloni; Bibi & Donald, accordi e disaccordi. Ma il presidente Usa resta imprevedibile; Due leader contro le manovre; Duello Renzi-Vannacci da Fedez. Sei un paraculo. Il generale: Barra dritta o vado avanti da solo. Il degrado del dibattito politico #israele spiegato in breve: si uniscono il progressista (pro “dal fiume al fiume”) e quello di dx dx (“destra liberale” è mero posizionamento) che pensa alla guerra con la Turchia. La guerra di Netanyahu Fatta male, ne faranno di x.com MEDIO ORIENTE | Israele colpisce il sud del Libano, Netanyahu: 'Hezbollah sta distruggendo il cessate il fuoco' - LIVEBLOG #ANSA - facebook.com facebook