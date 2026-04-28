Elezioni Imola la polemica dei Verdi | La federazione nazionale umilia gli iscritti

Durante la campagna elettorale a Imola, i Verdi sono al centro di una disputa interna. Un rappresentante provinciale ha scritto una lettera aperta criticando la scelta della federazione nazionale di sostenere un candidato specifico. La comunicazione evidenzia una frattura tra i livelli locali e quelli nazionali del partito, con accuse di umiliazione degli iscritti da parte della direzione centrale. La vicenda sta attirando l’attenzione degli attivisti e dei media locali.

Mentre la campagna elettorale imolese entra nel vivo, scoppia una polemica interna tra i Verdi. Danny Labriola, coordinatore della federazione provinciale di Europa Verde Bologna e provincia, ha pubblicato una lettera aperta in cui attacca la decisione della federazione nazionale di sostenere la.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate L’incredibile ritiro per amore di Lisa Eder. In polemica con la federazione austriaca, la numero 4 del mondo del salto con gli sci dice addioLisa Eder, stella austriaca del salto con gli sci, ha sorprendentemente annunciato la fine della sua carriera a soli 24 anni. Leggi anche: A Spoleto il consiglio nazionale della Federazione dei cuochi Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Amministrative Imola, Panieri punta alla Gen Z: Treno notturno e nuovo ostello; Non ci sono più i Verdi di una volta; Elezioni a Venezia, il Pd presenta la squadra bengalese dei candidati. Elezioni comunali Imola 2026 depositate le liste: ecco tutti i candidati al consiglio comunaleDieci liste in campo per cinque candidati sindaco. Si vota il 24 e 25 maggio, eventuale ballottaggio il 7 e 8 giugno. bolognatoday.it Elezioni Comunali Imola 2026: cinque nomi in corsaA Imola il 24 e 25 maggio 2026 (eventuale ballottaggio il 7 e 8 giugno 2026) si andrà alle urne per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale. Sono quattro gli sfidanti dell’attuale primo cittad ... bolognatoday.it CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DELLA LISTA FRATELLI D'ITALIA IMOLA In vista delle prossime elezioni amministrative di Imola che si terranno il prossimo 24 e il 25 maggio 2026, ci è gradita l'occasione per invitarVi alla presentazione dei - facebook.com facebook