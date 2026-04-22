Lisa Eder, atleta austriaca e quarta nel ranking mondiale di salto con gli sci, ha annunciato improvvisamente il suo ritiro a soli 24 anni. La decisione arriva dopo una polemica con la federazione nazionale, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni ufficiali. La notizia ha fatto subito il giro del mondo dello sci, lasciando molti senza parole per la giovane età e la carriera interrotta bruscamente.

Lisa Eder, stella austriaca del salto con gli sci, ha sorprendentemente annunciato la fine della sua carriera a soli 24 anni. La decisione non è clamorosa solo perché maturata dopo l’inverno in cui è entrata nel gotha della disciplina (sono arrivate le prime vittorie, ha sfiorato una medaglia olimpica e si attestata al quarto posto nella classifica generale di Coppa del Mondo), ma soprattutto per la ragione che ha spinto la giovane salisburghese al ritiro. La notizia per la verità è della settimana scorsa, ma prima di riportarla era doveroso attendere qualche giorno per capire se l’atleta fosse veramente decisa eo non vi fosse possibilità di sanare le frattura che ha spinto al passo d’addio la saltatrice, in rotta con la federazione austriaca (Ösv) per “ questioni di cuore ”.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - L’incredibile ritiro per amore di Lisa Eder. In polemica con la federazione austriaca, la numero 4 del mondo del salto con gli sci dice addio

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