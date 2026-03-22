A Spoleto il consiglio nazionale della Federazione dei cuochi

Da lanazione.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Spoleto si svolge il consiglio nazionale della Federazione italiana cuochi, che coinvolge rappresentanti provenienti da tutta Italia. L’evento si terrà nelle giornate di domani e martedì ed è organizzato nell’ambito di un progetto volto alla promozione delle eccellenze enogastronomiche della Regione Umbria. La Federazione italiana cuochi riunisce professionisti del settore provenienti da diverse parti del paese.

SPOLETO - Cuochi da tutta Italia a Spoleto. Si terrà nelle giornate di domani e martedì, a Spoleto, il consiglio nazionale della Federazione italiana cuochi (Fic) grazie al progetto di valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche della Regione Umbria. L’evento organizzato dall’Unione regionale cuochi umbri e patrocinato dalla Regione Umbria vedrà la partecipazione dei delegati della Fic provenienti da tutte le regioni d’Italia e la presenza di alcune delegazioni estere, a conferma della risonanza nazionale e internazionale dell’iniziativa. A fare da sfondo all’evento sarà l’Umbria, conosciuta come il “Cuore Verde d’Italia“, una terra autentica che unisce paesaggi suggestivi, borghi storici e una profonda tradizione culinaria e culturale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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