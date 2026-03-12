Elezioni comunali | Cammarota va con il PSI Ventura Dimensione Bandecchi incontra i cittadini sul lungomare

Nelle elezioni comunali, il Partito Socialista Italiano ha ufficializzato l’accordo con Antonio Cammarota, consigliere comunale di lungo corso e presidente della Commissione Trasparenza. Nel frattempo, un altro candidato, Ventura di Dimensione Bandecchi, ha incontrato i cittadini sul lungomare per presentare le sue proposte. La campagna elettorale si sta muovendo tra alleanze ufficiali e incontri pubblici.

E' stata raggiunta l'intesa tra il Partito Socialista Italiano e Antonio Cammarota, leader dell'associazione La Nostra Libertà, consigliere comunale di lungo corso nella città di Salerno e presidente della Commissione Trasparenza. Domenica la conferenza stampa con il segretario provinciale Silvano Del Duca, il consigliere regionale Andrea Volpe e il segretario nazionale di Avanti PSI Enzo Maraio.