Elezioni amministrative avviata la raccolta di candidature per i presidenti di seggio elettorale

Per le elezioni amministrative del 2026, con le date previste per il voto nei giorni 24 e 25 maggio e, in caso di ballottaggio, il 7 e 8 giugno, il servizio elettorale del comune di Messina ha avviato la procedura di raccolta candidature per i presidenti di seggio. I cittadini interessati, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, sono invitati a comunicare la propria disponibilità. La selezione riguarda le persone che intendono assumere questa funzione durante le consultazioni.

In occasione delle elezioni amministrative previste per il 24 e 25 maggio 2026, con eventuale turno di ballottaggio nei giorni 7 e 8 giugno, il servizio elettorale del comune di Messina invita i cittadini interessati, in possesso dei requisiti di legge, a comunicare la propria disponibilità per.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Elezioni Regionali, in pagamento i compensi per presidenti di seggio e scrutatoriL’Amministrazione Comunale di Foggia informa che sono in pagamento i compensi dovuti ai presidenti di seggio e agli scrutatori impegnati nell’ultima... Elezioni 2026 a Messina, i presidenti di seggio lanciano allarme: “Rischio ritardi all’apertura, criticità da prevenire"Il Comitato Spontaneo segnala criticità nelle operazioni preliminari e propone di anticipare le procedure al sabato per garantire regolare... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Le elezioni ad Aliminusa, Crocetta di Pasquale ufficializza: Nel segno di Michele Panzarella; Il primario di Cardiologia dell'ospedale di Venezia corre alle Comunali con FdI; Comunali, Azione sostiene Legnini: candidati nella lista del Polo civico di De Cesare; Da Forza Italia al Pd, la politica che tiene famiglia: tutti i figli d’arte in lizza ad Asti. Elezioni 2027, l’assemblea cittadina del Pd sostiene la ricandidatura di TarasconiElezioni amministrative del 2027, l'assemblea cittadina del Pd sostiene la ricandidatura del sindaco di Piacenza Katia Tarasconi. E' quanto emerso ... piacenzasera.it Elezioni, Viti e Biaggi (Genzano in Comune): Saltate le Primarie non parteciperemo alle Amministrative. Ma lotteremo per questi temi…Un appello rimasto inascoltato. E una decisione che cambia il quadro politico. A distanza di circa un mese e mezzo dal lancio della proposta di Primarie ... castellinotizie.it Prosegue il viaggio tra le vie del centro storico di Macerata alla scoperta dei candidati alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Mattia Orioli si presenta ai cittadini e lancia la sfida al bipolarismo tradizionale: "Basta politica da tifoseria" facebook