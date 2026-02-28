La deputata Piccolotti Avs con il candidato Costantini nei mercati della città | Voto decisivo per cambiare la città

La deputata Piccolotti dell’Avs è stata vista nei mercati della città insieme al candidato Costantini, sottolineando l’importanza del voto nelle 23 sezioni per la dinamica elettorale. La loro presenza ha attirato l’attenzione di cittadini e passanti, evidenziando come il risultato possa influire sulla possibilità di arrivare al ballottaggio e di modificare l’amministrazione locale. La campagna elettorale si concentra sulla mobilitazione degli elettori.

"È un bene che si torni a restituire a Pescara l'espressione democratica del voto, un'occasione che può aprire la porta a un vero cambiamento: dal voto nelle 23 sezioni dipende infatti la possibilità di arrivare al ballottaggio, quindi di cambiare l'amministrazione restituendo a Pescara una.