Manifestazione MuBasta il sindaco Matteo Lepore | Violenza inaccettabile Bologna saprà reagire

Durante una manifestazione tenutasi il 12 aprile, attivisti del comitato MuBasta hanno rivolto minacce e cori offensivi nei confronti del sindaco e della giunta comunale. Il sindaco ha commentato la situazione, definendo inaccettabile la violenza e affermando che la città saprà reagire a questi comportamenti. La protesta è nata dall’opposizione alla decisione di proseguire con la realizzazione di un nuovo museo in città.

Non usa mezzi termini il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, nel commentare le scritte di minacce e i cori choc che gli attivisti del comitato MuBasta hanno riservato a lui e alla giunta nel corso della manifestazione del 12 aprile per chiedere che il Comune sospeda la realizzazione del Museo dei.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Il sindaco Matteo Lepore: "Serve un’edilizia progressista per attirare giovani e famiglie"Cinque posizioni recuperate in un anno (dal nono al quarto posto), una presenza stabile nella top ten, il primato tra le aree metropolitane d’Italia. Bologna in fiamme: il sindaco Lepore lancia un appelloMatteo Lepore ha inviato un messaggio diretto alla cittadinanza bolognese in un momento di forte tensione sociale.