MuBasta il sindaco Matteo Lepore | Violenza inaccettabile Bologna saprà reagire

Il sindaco di Bologna ha condannato duramente le scritte di minacce e i cori rivolti a lui e alla giunta durante una manifestazione organizzata da attivisti del comitato MuBasta il 12 aprile. L’evento si è svolto nel contesto di una protesta contro la decisione del Comune di procedere con la costruzione di un nuovo museo. Il primo cittadino ha dichiarato che la città saprà reagire a comportamenti che considera inaccettabili.

Non usa mezzi termini il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, nel commentare le scritte di minacce e i cori choc che gli attivisti del comitato MuBasta hanno riservato a lui e alla giunta nel corso della manifestazione del 12 aprile per chiedere che il Comune sospeda la realizzazione del Museo dei.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Manifestazione MuBasta, il sindaco Matteo Lepore: “Violenza inaccettabile, Bologna saprà reagire”Non usa mezzi termini il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, nel commentare le scritte di minacce e i cori choc che gli attivisti del comitato MuBasta... Il sindaco Matteo Lepore: "Serve un’edilizia progressista per attirare giovani e famiglie"Cinque posizioni recuperate in un anno (dal nono al quarto posto), una presenza stabile nella top ten, il primato tra le aree metropolitane d’Italia.