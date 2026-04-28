Elezioni Comunali 2026 in Irpinia | ecco tutte le liste dei tredici comuni chiamati al voto

Il prossimo 24 e 25 maggio si terranno in tredici comuni della provincia di Avellino le elezioni comunali 2026. Sono circa 100.000 gli elettori che saranno chiamati a scegliere il nuovo sindaco e i consiglieri comunali. Le liste dei candidati sono state rese pubbliche e si preparano le operazioni di voto per questa tornata elettorale. La consultazione riguarda un’ampia area della provincia, coinvolgendo numerosi cittadini.

Sono 100mila gli elettori chiamati alle urne il 24 e 25 maggio in tredici comuni della provincia di Avellino per rinnovare sindaci e consigli comunali. In 136 sezioni elettorali si eleggeranno altrettanti primi cittadini e 162 consiglieri. Solo ad Avellino e Ariano Irpino, i due centri più.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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