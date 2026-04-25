Comunali a Cutrofiano poker di candidati e liste | i nomi degli aspiranti consiglieri

A Cutrofiano sono state presentate ufficialmente le liste per le elezioni comunali che si terranno il 24 e 25 maggio. Quattro candidati si contendono i ruoli di consiglieri comunali, tra i quali alcuni aspiranti hanno già ufficializzato la loro candidatura. La competizione vede coinvolti diversi nomi che cercano di ottenere un seggio nel prossimo consiglio comunale. La campagna elettorale si apre con questa prima fase di presentazione delle liste.

CUTROFIANO – Poker di candidati a Cutrofiano con la carica di aspiranti consiglieri che proveranno ad entrare nella prossima assise: sono state presentate ufficialmente le liste per la competizione amministrativa dei prossimi 24 e 25 maggio.Com’è noto saranno quattro i candidati alla carica di.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Elezioni comunali, tutti i nomi dei candidati nelle liste per ParcaroliIl sindaco uscente Sandro Parcaroli potrà contare quest’anno su sei liste a supporto della sua candidatura (nel 2020 erano otto). Comunali, presentate le liste Forza Italia e Cannizzaro sindaco: ecco i nomi dei candidatiQuesta mattina sono state depositate stamane le due liste direttamente riconducibili al candidato sindaco del centrodestra, Francesco Cannizzaro.