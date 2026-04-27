Elezioni Cascina 2026 | i candidati della lista ' Forza Italia'

Alle elezioni amministrative di Cascina previste per il 24 e 25 maggio, la lista 'Forza Italia' si presenta come una delle quattro forze politiche a supporto della candidata sindaco di centrodestra. La lista è stata ufficialmente annunciata e partecipa alla competizione elettorale insieme alle altre forze di coalizione. La candidatura della sindaca in carica è sostenuta da questa formazione politica che si presenta alle urne insieme alle altre forze di centrodestra.

Alle prossime elezioni amministrative di Cascina del 24 e 25 maggio, 'Forza Italia' è una delle 4 liste che sostengono la candidata sindaco di centrodestra Donatella Legnaioli. I candidatiMarcello LazzeriCarlo ScarpelliniSalvatore BongiornoGianluca BarsottiMaria Augusta BoldriniAntonella.🔗 Leggi su Pisatoday.it Cascina 2026, Donatella Legnaioli è la candidata sindaca del centrodestra Notizie correlate Elezioni Cascina 2026: i candidati della lista 'Casa Riformista'Alle prossime elezioni amministrative di Cascina del 24 e 25 maggio, 'Casa Riformista' è una delle 5 liste che sostengono il sindaco di... Elezioni Cascina 2026: i candidati della lista 'Alleanza Verdi Sinistra'Alle prossime elezioni amministrative di Cascina del 24 e 25 maggio, 'Alleanza Verdi Sinistra' è una delle 5 liste che sostengono il sindaco di... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Elezioni comunali a Cascina: i candidati del Movimento Cinque Stelle; Cascina, verso le amministrative: a tu per tu con Donatella Legnaioli; Elezioni a Cascina, Legnaioli: Sicurezza e lotta al degrado prima di tutto; Elezioni comunali 2026 a Cascina: presentate le liste a sostegno di Dario Rollo. Elezioni comunali 2026: ecco tutte le liste e i candidati Elezioni comunali 2026: ecco tutte le liste e i candidati Elezioni comunali 2026: ecco tutte le liste e i candidatiElezioni amministrative 2026, si vota il 24 e il 25 maggio. Ecco i comuni al voto, le liste e il vademecum per votare ... infocilento.it Verso le elezioni amministrative. I partiti presentano le liste. Avs punta su Masi, la Lega su MeiniSi avvicina la chiamata alle urne per i cittadini di Cascina, chiamati a scegliere i loro rappresentanti. Fratelli d’Italia punta sull’avvocato Gugliotta e Forza Italia rilancia l’ex segretario del Ca ... lanazione.it RASSEGNA STAMPA - CASCINA (PISA) - Elezioni a Cascina, Dario Rollo presenta candidati e programma: “Seri, competenti e responsabili” (CORRIERETOSCANO.IT) Giancarlo Affatato Cheti Cafissi - facebook.com facebook