Elezioni Cascina 2026 | i candidati della lista ' Lega'

Alle elezioni comunali di Cascina del 24 e 25 maggio 2026, la lista della Lega è tra le quattro formazioni che supportano la candidata sindaco di centrodestra. La lista ha presentato i propri candidati in vista della consultazione elettorale, che si svolgerà nelle date indicate. La coalizione sostiene la candidatura della candidata sindaco, con la quale condivide obiettivi e programmi. La campagna elettorale si sta svolgendo in diversi incontri pubblici e incontri con i cittadini.

Alle prossime elezioni amministrative di Cascina del 24 e 25 maggio, la Lega è una delle 4 liste che sostengono la candidata sindaco di centrodestra Donatella Legnaioli. La deputata fa parte del partito di Matteo Salvini ed è stata assessore al personale dal 2016 al 2019, con sindaco la leghista.🔗 Leggi su Pisatoday.it Cascina 2026, Donatella Legnaioli è la candidata sindaca del centrodestra Notizie correlate Elezioni Cascina 2026: i candidati della lista 'Casa Riformista'Alle prossime elezioni amministrative di Cascina del 24 e 25 maggio, 'Casa Riformista' è una delle 5 liste che sostengono il sindaco di... Elezioni Cascina 2026: i candidati della lista 'Forza Italia'Alle prossime elezioni amministrative di Cascina del 24 e 25 maggio, 'Forza Italia' è una delle 4 liste che sostengono la candidata sindaco di... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Elezioni comunali a Cascina: i candidati del Movimento Cinque Stelle; Cascina, verso le amministrative: a tu per tu con Donatella Legnaioli; Elezioni a Cascina, Legnaioli: Sicurezza e lotta al degrado prima di tutto; Elezioni comunali 2026 a Cascina: presentate le liste a sostegno di Dario Rollo. Elezioni comunali 2026: ecco tutte le liste e i candidati Elezioni comunali 2026: ecco tutte le liste e i candidati Elezioni comunali 2026: ecco tutte le liste e i candidatiElezioni amministrative 2026, si vota il 24 e il 25 maggio. Ecco i comuni al voto, le liste e il vademecum per votare ... infocilento.it Verso le elezioni amministrative. I partiti presentano le liste. Avs punta su Masi, la Lega su MeiniSi avvicina la chiamata alle urne per i cittadini di Cascina, chiamati a scegliere i loro rappresentanti. Fratelli d’Italia punta sull’avvocato Gugliotta e Forza Italia rilancia l’ex segretario del Ca ... lanazione.it RASSEGNA STAMPA - CASCINA (PISA) - Elezioni a Cascina, Dario Rollo presenta candidati e programma: “Seri, competenti e responsabili” (CORRIERETOSCANO.IT) Giancarlo Affatato Cheti Cafissi - facebook.com facebook