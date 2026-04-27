Elezioni amministrative 2026 a Fondi i candidati al Consiglio della lista Città Sicura

Il 24 e 25 maggio si terranno a Fondi le elezioni amministrative, con cinque candidati alla carica di sindaco. Tra loro figura Francesco Ciccone, supportato da due liste, Fondi Vera e Città Sicura. La campagna elettorale si sta intensificando mentre i candidati presentano i propri programmi ai cittadini in vista del voto. Gli esiti delle elezioni determineranno la guida del comune nei prossimi anni.

Alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio a Fondi sono cinque i candidati a sindaco; uno di loro è Francesco Ciccone, sostenuto da due liste: Fondi Vera e Città SiCura.Di seguito i candidati al Consiglio comunale della lista Città SiCura:De Bonis PaoloCaporiccio AlessandroCaporiccio.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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