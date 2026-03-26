ArcelorMittal lascia Luogosano | c’è un accordo di vendita

Nell’ultimo periodo si è svolto un incontro tra rappresentanti istituzionali per discutere della situazione dello stabilimento di Luogosano, appartenente alla multinazionale ArcelorMittal. La discussione ha riguardato un accordo di vendita che coinvolge il sito produttivo, portando a confermare che l’azienda ha deciso di lasciare la località. La notizia si inserisce in un contesto di confronto tra le parti coinvolte.

Tempo di lettura: 2 minuti Si è tenuto nei giorni scorsi un tavolo di confronto istituzionale dedicato alla situazione del sito produttivo Arcelor-Mittal di Luogosano. All’incontro hanno preso parte gli assessori regionali al Lavoro e Formazione Angelica Saggese, all’Ambiente Claudia Pecoraro e alle Attività produttive e Sviluppo economico Fulvio Bonavitacola. Nel corso del confronto, il rappresentante di Arcelor-Mittal ha riferito che la società è in fase di dismissione dello stabilimento produttivo e che ha già sottoscritto un contratto preliminare di vendita con la società Pi.Co. Srl. I rappresentanti regionali hanno esposto ad Arcelor-Mittal la complessa situazione territoriale del sito di Luogosano e la forte resistenza dei cittadini e delle istituzioni locali rispetto all’insediamento della nuova fonderia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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