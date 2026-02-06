Luogosano si confronta sull’eventuale futuro dell’ex Arcelor Mittal | cosa aspettarsi dal nuovo accordo istituzionale

Venerdì pomeriggio, a Palazzo Santa Lucia, si è tenuto un incontro tra le istituzioni per discutere del futuro dello stabilimento ex Arcelor Mittal di Luogosano. La riunione è stata un momento di confronto diretto con i rappresentanti locali, che chiedono chiarimenti sui prossimi passi e sulle possibili soluzioni per il sito industriale. La discussione si è concentrata sulle proposte e sugli accordi da mettere in atto per rilanciare l’area, che da tempo aspetta risposte concrete.

Un tavolo di ascolto a Palazzo Santa Lucia per decidere il futuro dell'ex Arcelor Mittal di Luogosano Venerdì 6 febbraio 2026, nel pomeriggio, si è svolto un incontro istituzionale a Palazzo Santa Lucia, in vista del futuro dell'ex stabilimento Arcelor Mittal di Luogosano, in provincia di Avellino. Lo spazio, nella sala De Sanctis, ha permesso un confronto tra istituzioni regionali, sindaci, rappresentanti sindacali e comunitari con l'obiettivo di affrontare il destino dell'area industriale dismessa. Era un momento di ascolto, ma anche di riflessione sul lavoro, l'ambiente, la salute e la qualità della vita delle comunità locali.

