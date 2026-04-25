Elezioni amministrative Telese due le liste in campo | tutti i candidati

Le elezioni comunali di Telese si terranno il 24 e 25 maggio 2026, con due liste in corsa e i rispettivi candidati. La campagna elettorale si avvicina e i cittadini sono chiamati a scegliere i rappresentanti che guideranno il Comune nei prossimi anni. Le consultazioni si svolgeranno su due giorni e coinvolgeranno gli elettori chiamati alle urne.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si avvicina l’appuntamento con le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, un momento decisivo per il futuro della comunità. Due le liste in campo, con candidati pronti a contendersi la guida del Comune. 1) APPUNTI PER TELESE – Franco Bozzi sindaco Fabio Amico, Anna Capone, Paolo Cazzulo, Amedeo Ceniccola, Maurizio Cuzzupè, Daniele De Lucia, Maria Teresa Di Santo, Maria Teresa Guerriero, Adriana Lombardi, Luigi Loreto, Enza Palmieri, Emma Riccardi. 2) TUTTI TELESE – Giovanni Caporaso sindaco Marilia Alfano, Piervincenzo Bisesto, Lorenza Di Lello, Filomena Di Mezza, Marco Falconieri, Vincenzo Fuschini, Aldo Grimaldi, Maria Teresa Imparato, Tommaso Mortaruolo, Salvatore Spagnuolo, Sofia Antonia Tommaselli, Maria Venditti.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Elezioni amministrative Telese, due le liste in campo: tutti i candidati Notizie correlate Elezioni amministrative, chiuse le liste per Mesagne: tutti i candidatiMESAGNE - Con i candidati sindaci ufficializzati e le liste elettorali chiuse, Mesagne si prepara alla tornata amministrativa in programma per il 24... Elezioni amministrative Avellino, Festa presenta le 4 liste: tutti i candidatiGianluca Festa torna in campo e presenta le quattro liste a suo sostegno per riconquistare la guida del Comune di Avellino. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Telese Terme, Caporaso presenta la squadra: riparte ‘Tutti Telese’; Novecento in riva al mare - Talk con Marianna Aprile; Amministrative nel Sannio: sfide e caos nei dieci comuni al voto. Appunti per Telese: Franco Bozzi candidato sindaco presenta la squadraÈ ufficialmente iniziato il percorso che porterà alle prossime elezioni amministrative di Telese Terme. Con la presentazione della lista «Appunti per Telese», Franco Bozzi ha annunciato ufficialmente ... ntr24.tv Elezioni Comunali Telese Terme 2026, tutti i candidati a sindaco e le liste in direttaTelese Terme è uno dei Comuni della provincia di Benevento al voto per il rinnovo del Consiglio Comunale e la scelta del nuovo sindaco. Si vota domenica 24 e lunedì 25 maggio ... ilmattino.it Elezioni Amministrative 2026: tutte i candidati sindaco e le liste. Sono 17 i Comuni chiamati alle urne tra Varesotto, Verbano Cusio Ossola e Altomilanese. Sul giornale di domenica 25 l’inserto da conservare Leggi l'articolo https://www.prealpina.it/pages/elez - facebook.com facebook