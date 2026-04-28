Elezioni amministrative 2026 a Calitri | il quadro delle candidature prende forma

A Calitri, la campagna elettorale per le amministrative del 2026 sta iniziando a delinearsi con le prime candidature ufficiali. La discussione pubblica si concentra sui possibili candidati e sui seggi disponibili, mentre le formazioni politiche si preparano a presentare le loro liste. La data delle elezioni è ancora da confermare, ma l’interesse nella comunità locale cresce, con diverse figure che si fanno avanti per rappresentare il paese.

In vista delle elezioni amministrative del 2026 in provincia di Avellino, anche a Calitri si definisce il quadro delle candidature.La squadra: nomi e componenti della lista “Un passo alla volta”La lista “Un passo alla volta” indica come riferimento Attilio Galgano e presenta un gruppo di.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Verso le Comunali a Giardini Naxos, prende forma la corsa a sindaco: incontri pubblici e candidature in movimentoSud chiama Nord annuncia la presentazione dei possibili candidati il 7 marzo in piazza San Pancrazio. Elezioni Amministrative Campania, M5S: “Confronto con Pd ma stop a candidature calate dall’alto”M5S Campania chiede chiarezza su candidature e programmi alle amministrative: "Confronto con il Pd, ma no a fughe in avanti". Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Elezioni amministrative 2026, come fare gli scrutatori di seggio; Elezioni amministrative 2026: domande per scrutatori dal 30 aprile al 5 maggio 2026; Elezioni amministrative domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026; Elezioni amministrative 24-25 maggio 2026: il calendario degli adempimenti per le Amministrazioni. Elezioni comunali 2026: ecco tutte le liste e i candidati Elezioni comunali 2026: ecco tutte le liste e i candidati Elezioni comunali 2026: ecco tutte le liste e i candidatiElezioni amministrative 2026, si vota il 24 e il 25 maggio. Ecco i comuni al voto, le liste e il vademecum per votare ... infocilento.it Elezioni comunali 2026, tutti i NOMI dei candidati sindaco dei comuni al voto in provincia di Reggio CalabriaLe elezioni comunali del 2026 si avvicinano e, con esse, cresce la tensione politica in tutta la provincia di Reggio Calabria. In numerosi comuni, i cittadini saranno chiamati a scegliere il proprio s ... strettoweb.com Domani, in occasione della presentazione della lista dei candidati alle elezioni amministrative, il Vicepresidente Michele Gubitosa ne annuncerà la nomina - facebook.com facebook Elezioni a Venezia, il Pd presenta la “squadra” bengalese dei candidati x.com