Elezioni a Faenza in città il leader di Alleanza Verdi Sinistra Nicola Fratoianni a sostegno della candidatura di Isola

A Faenza si avvicinano le elezioni comunali, con il leader di un partito di sinistra che ha fatto visita alla città per sostenere ufficialmente la candidata di una coalizione. L’evento si inserisce nel calendario degli incontri elettorali che si stanno svolgendo nei giorni precedenti il voto. La presenza pubblica del rappresentante politico si è svolta in un momento di confronto con i cittadini e gli attivisti locali.

Le amministrative a Faenza entrano nel vivo e si arricchisce il calendario di appuntamenti elettorali. Domani, mercoledì 29 aprile, in città farà tappa Nicola Fratoianni che, alle ore 19, farà una passeggiata nel centro della città romagnola insieme ai militanti e ai candidati della Lista Fai -.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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