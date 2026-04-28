Elezione del Presidente Junior al Parco Taburno Camposauro | protagonisti gli studenti del Sannio
Gli studenti di alcune scuole del Sannio hanno partecipato all’elezione del Presidente Junior presso il Parco Taburno Camposauro. Sono stati coinvolti gli istituti scolastici “A. Oriani” di Sant’Agata de’ Goti e “L. Da Vinci” di Limatola, tra gli altri. La cerimonia ha visto la presenza di rappresentanti delle scuole e ha coinvolto i giovani in un momento dedicato alla partecipazione civica.
L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso educativo volto a promuovere la cittadinanza attiva, la tutela dell’ambiente e la partecipazione consapevole degli studenti alla vita delle istituzioni. Un appuntamento significativo che unisce scuola e territorio, offrendo ai giovani l’opportunità di sperimentare concretamente i valori della democrazia e della sostenibilità. L’evento rappresenta un importante momento di educazione civica e ambientale, finalizzato a sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto del patrimonio naturale e alla valorizzazione delle risorse del Parco. A dare il benvenuto alle delegazioni sarà il Presidente dell’Ente Parco, dott.🔗 Leggi su Fremondoweb.com
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