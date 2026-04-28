Gli studenti di alcune scuole del Sannio hanno partecipato all’elezione del Presidente Junior presso il Parco Taburno Camposauro. Sono stati coinvolti gli istituti scolastici “A. Oriani” di Sant’Agata de’ Goti e “L. Da Vinci” di Limatola, tra gli altri. La cerimonia ha visto la presenza di rappresentanti delle scuole e ha coinvolto i giovani in un momento dedicato alla partecipazione civica.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso educativo volto a promuovere la cittadinanza attiva, la tutela dell’ambiente e la partecipazione consapevole degli studenti alla vita delle istituzioni. Un appuntamento significativo che unisce scuola e territorio, offrendo ai giovani l’opportunità di sperimentare concretamente i valori della democrazia e della sostenibilità. L’evento rappresenta un importante momento di educazione civica e ambientale, finalizzato a sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto del patrimonio naturale e alla valorizzazione delle risorse del Parco. A dare il benvenuto alle delegazioni sarà il Presidente dell’Ente Parco, dott.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Elezione del Presidente Junior al Parco Taburno Camposauro: protagonisti gli studenti del Sannio

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