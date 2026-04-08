A Vinitaly 2026, la Cantina del Taburno, parte del Gruppo Rillo, si presenta con degustazioni esclusive dedicate ai vini del Sannio. La partecipazione include anche la Cantina La Fortezza di Torrecuso, entrambe pronte a mettere in mostra le proprie produzioni. La manifestazione si svolge in Italia e si concentra sulla presentazione di vini provenienti da diverse regioni, con un’attenzione particolare ai produttori del territorio sannita.

Tempo di lettura: 2 minuti Cantina del Taburno e Cantina La Fortezza di Torrecuso, entrambe eccellenze enologiche del Gruppo Rillo, annunciano la partecipazione alla 56ª edizione di Vinitaly, in programma a Verona dal 12 al 15 aprile 2026, tra i più prestigiosi appuntamenti internazionali dedicati al mondo del vino. La storica cantina sannita sarà presente nel Padiglione Campania, Stand 73-75, pronta ad accogliere operatori del settore, stampa e appassionati per un’esperienza immersiva tra le grandi etichette del Sannio. Durante le giornate di domenica 12, lunedì 13 e martedì 14 aprile, Cantina del Taburno offrirà un ricco calendario di degustazioni guidate, scandite da orari precisi: Dalle ore 12. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Vinitaly 2026: Cantina del Taburno del Gruppo Rillo protagonista con degustazioni esclusive e focus sui vini del Sannio

Cantina del Taburno del Gruppo Rillo protagonista al Vinitaly 2026 con degustazioni esclusive di vini del SannioCantina del Taburno e Cantina La Fortezza di Torrecuso, entrambe eccellenze enologiche del Gruppo Rillo, annunciano la partecipazione alla 56ª...

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