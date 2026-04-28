Durante la prima puntata della nuova stagione di Belve su Rai 2, si è verificato un acceso scambio tra Elena Santarelli e Chiara Ferragni. L’intervista si è concentrata su alcuni aspetti della vita delle due protagoniste, con domande dirette e nessuna possibilità di risposte facili. Tra i momenti più commentati, una dichiarazione di Santarelli che ha lasciato intendere un forte risentimento nei confronti di Ferragni.

Uno sgabello, poche domande e nessuna via di fuga. Il ritorno di Belve su Rai 2 si apre con un’intervista destinata a far discutere, tra confessioni personali e affondi diretti. Protagonista della puntata condotta da Francesca Fagnani è Elena Santarelli, che alterna momenti di forte emozione legati al percorso del figlio a dichiarazioni molto dure sul mondo dello spettacolo. L’attacco su beneficenza e “Pandoro-gate”. Il passaggio più acceso riguarda la beneficenza e il caso che ha coinvolto Chiara Ferragni. Santarelli non usa mezzi termini: “Sono molto delusa”. “C’è tanta gente che operava con opacità”. “Le scuse non me le bevo”. Per la showgirl, il danno provocato alla credibilità della solidarietà è grave, soprattutto considerando la visibilità dell’influencer.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Elena Santarelli furiosa con Chiara Ferragni: “sono nera”. Cos’è successo

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