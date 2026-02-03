Napoli si riparte a Castel Volturno | Genoa nel mirino e Conte attende i rientri

Dopo due giorni di pausa, il Napoli torna in campo a Castel Volturno. Gli azzurri si preparano per la sfida contro il Genoa, con l’obiettivo di recuperare i giocatori infortunati e riprendere la forma migliore. Conte ha già iniziato a lavorare con i suoi, mentre aspetta i rientri fondamentali dall’infermeria. La settimana sarà decisiva per arrivare al match di Marassi al massimo.

Dopo due giorni di riposo concessi da Conte, gli azzurri tornano al lavoro: settimana tipo, infermeria da svuotare e gestione mirata verso Marassi. Il Napoli riprende oggi la preparazione al centro sportivo di Castel Volturno dopo le quarantotto ore di riposo concesse da Antonio Conte al termine della sfida con la Fiorentina. L'obiettivo è iniziare nel modo migliore l'avvicinamento alla trasferta di sabato alle 18 contro il Genoa, in programma a Marassi. Una settimana finalmente "tipo" per gli azzurri, dopo un gennaio massacrante da nove partite in ventiquattro giorni, come sottolinea Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport.

