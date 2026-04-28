eicma fa correre le prenotazioni alberghiere

Le prenotazioni negli alberghi della zona sono in aumento in vista del ponte del primo maggio, con oltre cento strutture già aperte. Il settore alberghiero si prepara ad accogliere i turisti, mentre gli organizzatori di Eicma contribuiscono a questa crescita, secondo quanto affermato dal presidente dell’associazione di categoria locale. La manifestazione si svolge in quel periodo, attirando visitatori e appassionati provenienti da diverse regioni.

Oltre cento alberghi aperti per il ponte del primo maggio, "ed Eicma sta dando una mano", ammette il presidente dell’Aia di Misano, Massimo Leardini (nella foto). Dopo una Pasqua con qualche nube grigia sul turismo e un numero limitato di strutture ricettive aperte, anche per il 25 aprile diversi hotel erano chiusi. "Hanno atteso, ma ora si prospetta un buon ponte, se il tempo reggerà, e questo ha convinto tutti ad aprire". Il circuito sta aiutando. "Direi che lo sport in generale sta aiutando. Ci sono altri eventi e tornei, ma Eicma sta crescendo e ne vediamo gli effetti anche nelle prenotazioni". La manifestazione che si terrà dal primo maggio al 3 al Misano world circuit è la versione estiva del salone che porta l’attenzione globale a Milano in inverno.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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