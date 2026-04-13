correre fa del bene

Quindicimila persone si preparano a partecipare alla Wizz Air Milano Marathon, con l’obiettivo di scattare una foto al termine della corsa con il cronometro sullo sfondo e il Duomo di Milano alle spalle. La maratona rappresenta un evento importante per molti atleti amatoriali e appassionati di corsa, che si cimentano nel percorso cittadino con l’intento di raggiungere un nuovo risultato personale.

L’obiettivo per l’esercito dei quindicimila è la foto con il tempo sul timer all’arrivo e il Duomo alle spalle per immortalare un nuovo traguardo, la Wizz Air Milano Marathon. Non importa se impiegando poco più di due o cinque e passa ore, quel che conta è aver partecipato a un rito festoso. Come nelle grandi capitali è consuetudine, da New York a Londra, da Pargi a Berlino. Poi c’è il traffico, che la domenica fortunatamente è meno caotico, ma è pur sempre un giorno di lavoro per molti. La città non si ferma mai e il gioco dell’oca per le vie del centro attraverso percorsi alternativi improvvisati è la prassi per tassisti, lavoratori e residenti auto muniti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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