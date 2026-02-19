Italiana condannata per adulterio in Egitto L’ex marito | Perseguitato dallo Stato italiano

Nessy Guerra, italiana, ha ricevuto una condanna per adulterio in Egitto, rischiando la detenzione. La causa si deve alla denuncia dell’ex marito, Tamer Hamouda, che sostiene di essere vittima di ingiustizie e di un trattamento persecutorio da parte dello Stato italiano. La donna, bloccata nel paese, insiste di non aver commesso il crimine e denuncia pressioni e ricatti. La situazione si complica ulteriormente: le accuse arrivano in un momento di tensione tra le autorità egiziane e italiane. La vicenda continua a far discutere.

Il rischio cresce sempre più per Nessy Guerra, la donna italiana bloccata in Egitto sotto il ricatto di crimini che grida a gran voce di non aver commesso: la donna è stata condannata questa mattina per adulterio dopo la denuncia dell’ex marito Tamer Hamouda, nato da padre egiziano, il quale ne contesta modi e contenuti, e da madre italiana, che invece lo sostiene. La sentenza per la donna: 6 mesi in un carcere egiziano. Hamouda, alla vigilia di una condanna in Cassazione per lesioni e staling ai danni di una sua ex, si sarebbe recato in Egitto con la moglie Nessy Guerra, all’epoca incinta: sarebbe nata Aisha, ora al centro di un braccio di ferro diplomatico in cui la donna e i suoi genitori si appellano disperatamente ai ministri italiani Antonio Tajani e Carlo Nordio - poiché su Hamouda peserebbero già tre richieste di estradizione - oltre che alla premier Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Italiana condannata per adulterio in Egitto. L’ex marito: “Perseguitato dallo Stato italiano” L'italiana Nessy Guerra accusata di adulterio: bloccata in Egitto rischia il carcere e di perdere la figliaLa vicenda di Nessy Guerra, la donna di Sanremo bloccata in Egitto con la figlia, si complica ulteriormente. La cittadina italiana bloccata in Egitto, ricercata per adulterio. Con lei la figlia di 3 anni: "Viviamo nascoste"Nessy Guerra, giovane di Sanremo, si trova ancora in Egitto, dove vive nascosta con la figlioletta di tre anni. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. L'Espresso. . Maja T. è stata condannata dalla giustizia ungherese a otto anni di carcere per violenza. Un processo che ricalca quello dell'italiana Ilaria Salis, attuale eurodeputata di Avs. L'antifascista tedesca verrà portata nello stesso carcere in cui fino a giug facebook