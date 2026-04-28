Egitto incantatore gli infila un serpente nei pantaloni durante lo show turista muore dopo il morso a Hurghada

Un turista tedesco di 57 anni è deceduto a Hurghada, in Egitto, dopo un incidente durante uno spettacolo in un albergo. Durante la performance, un incantatore di serpenti ha inserito un rettile nei pantaloni dell'uomo, che successivamente è stato morso. L'evento si è verificato nel corso di un intrattenimento locale, attirando l'attenzione sulle pratiche utilizzate durante gli spettacoli con serpenti nella zona.

Un turista 57enne di origini tedesche è morto a Hurghada, in Egitto, dopo che l'incantatore di serpenti che stava tenendo lo spettacolo nell'albergo dove l'uomo soggiornava, gli aveva infilato un rettile nei pantaloni. L'animale avrebbe morso il turista a una gamba.🔗 Leggi su Fanpage.it

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