Usa bimbo di 17 mesi infila la mano nel recinto dei lupi allo zoo e viene morso indagati genitori | erano al telefono

Un bimbo di 17 mesi è stato morso dai lupi nello zoo di Hersheypark dopo essere riuscito a infilare la mano nel recinto. Secondo quanto riferito, i genitori erano impegnati a usare i telefonini mentre il bambino si trovava vicino alla recinzione di legno e di quella metallica del recinto dei lupi. Le autorità hanno avviato un’indagine per accertare eventuali responsabilità dei genitori, che sono stati iscritti nel registro degli indagati.

Il piccolo è sgattaiolato tra la prima recinzione di legno e infine ha infilato la mano nella recinzione principale metallica del recinto dei lupi allo ZooAmerica di Hersheypark mentre i due genitori si erano distratti coi telefonini. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Entra nel recinto dello zoo per fotografara l’ippopotamo pigmeo più famoso del mondo: cosa è successo al piccolo Moo Deng Usa, allo zoo di Pittsburgh la gioia dei pinguini che giocano nella neveIl clima invernale estremo che sta colpendo gli Stati Uniti con abbondanti nevicate in diversi Stati non dispiace certo ai pinguini abituati a... Argomenti più discussi: Raid Usa-Israele nella notte: 17 morti, tra le vittime 6 bambini. Colloqui in corso per 45 giorni di tregua dopo le minacce di Trump; Raid Usa, strage bambini a Teheran. Verso tregua 45 giorni; Tragedia nella Repubblica Domenicana, 11 spara e uccide il fratellino di 7 anni; La crisi in Medio Oriente - La giornata del 29 marzo - LIVEBLOG. I parlamentari dem Usa: "Da Trump minacce squilibrate, va fermato. Se gli Stati Uniti violano il diritto incoraggiano altri a farlo, tutti meno al sicuro". #ANSA facebook MEDIO ORIENTE | Teheran: "Inaccettabile" il piano Usa. "I negoziati sono incompatibili con minacce e ultimatum. Non riapriremo Hormuz in cambio di una tregua temporanea". Raid di Israele sul complesso petrolchimico iraniano di South Pars #ANSA x.com