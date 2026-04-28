Condanna confermata in Egitto per un’italiana accusata di adulterio

Una cittadina italiana originaria di Sanremo, madre di una bambina di tre anni, ha visto confermata in appello in Egitto la condanna per adulterio. La decisione arriva dopo che la sentenza di primo grado era già stata emessa, e riguarda un procedimento legale che si è concluso con questa conferma. La donna si trova ora in attesa di eventuali nuove fasi del procedimento giudiziario.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il caso. È stata confermata anche in appello la condanna in Egitto per una cittadina italiana originaria di Sanremo e madre di una bambina di tre anni. La donna era finita sotto processo con l’accusa di adulterio in seguito alla denuncia presentata dall’ex marito italo-egiziano. La decisione dei giudici. La sentenza emessa in secondo grado ricalca sostanzialmente quella di primo grado, pronunciata lo scorso 19 febbraio. I giudici hanno quindi deciso di mantenere invariata la condanna già stabilita, senza modifiche rilevanti. La comunicazione ufficiale. A rendere nota la conferma della sentenza è stata la legale della donna in Italia.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Condanna confermata in Egitto per un’italiana accusata di adulterio Notizie correlate Egitto, mamma italiana in trappola: adulterio, condanna e appelloL’Angoscia di Nessy Guerra: Una Mamma Italiana in Trappola in Egitto, Appello a Meloni e al Papa Nessy Guerra, una giovane donna di Sanremo, lancia... Egitto, l'italiana Nessy Guerra condannata per adulterio anche in appelloÈ stata confermata anche in appello la condanna nei confronti di Nessy Guerra, cittadina italiana attualmente in Egitto, coinvolta in un procedimento... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: L'Egitto conferma la condanna di un'italiana per adulterio; Torna il Tenco ai Giardini Lowe: due serate a inizio agosto. Egitto, confermata la condanna per adulterio all'italiana Nessy GuerraÈ stata confermata anche in appello la condanna a Nessy Guerra, la donna originaria di Sanremo e mamma di una bimba di tre anni processata in Egitto per adulterio a seguito della denuncia dell'ex mari ... tg24.sky.it In Egitto è stata confermata la condanna di una donna italiana per adulterioIn secondo grado, Nessy Guerra, denunciata dall'ex marito italo-egiziano, ha visto confermata la pena riconosciuta in primo grado ... avvenire.it «È stata confermata la condanna a sei mesi per Nessy Guerra»: a comunicarlo è l’avvocata italiana Agata Armanetti. La sentenza nasce da una denuncia per adulterio presentata dall’ex marito italo-egiziano, Tamer Hamouda. La condanna di primo grado a s - facebook.com facebook «È stata confermata la condanna a sei mesi per Nessy Guerra»: a comunicarlo è l’avvocata italiana Agata Armanetti. La sentenza nasce da una denuncia per adulterio presentata dall’ex marito italo-egiziano, Tamer Hamouda. La condanna di primo grado a s x.com