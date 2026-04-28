Egitto confermata condanna a donna italiana accusata di adulterio

Una donna italiana originaria di Sanremo è stata condannata in via definitiva in Egitto per adulterio. La condanna era già stata emessa in primo grado e la decisione è stata confermata anche in appello dal tribunale egiziano. La vicenda riguarda l’accusa di aver avuto un rapporto extraconiugale con il marito. La donna si trova attualmente nel Paese, dove la sentenza è divenuta esecutiva.

(Adnkronos) – E' stata confermata anche in appello la condanna da parte del tribunale egiziano nei confronti di Nessy Guerra, originaria di Sanremo, in provincia di Imperia, accusata di adulterio nei confronti del marito. La conferma arriva dall'avvocata della donna in Italia, Agata Armanetti. In primo grado la donna, che si trova in Egitto con la figlia di tre anni, era stata condannata a sei mesi, non è chiaro al momento l'entità della pena in appello. Armanetti, contattata dall'Adnkronos, spiega che sta cercando di capire se Guerra possa usufruire della sospensione della condanna, come previsto in Italia, ed evitare così il carcere.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Condanna confermata in Egitto per un’italiana accusata di adulterioABBONATI A DAYITALIANEWS Il caso È stata confermata anche in appello la condanna in Egitto per una cittadina italiana originaria di Sanremo e madre... Egitto: confermata la condanna per adulterio per l'italiana Nessy GuerraLa cittadina italiana Nessy Guerra, originaria di Sanremo e madre di una bambina italo-egiziana di tre anni, è stata condannata in appello in Egitto,... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: L'Egitto conferma la condanna di un'italiana per adulterio; Blitz italo-francese: un passeur intercettato a Sospel in Valle Roja; Breath, l'aria prende forma a Volvo Studio Milano; Pedopornografia, 3 arresti e 6 denunce nell’operazione di polizia in collaborazione con l’Fbi. L'Egitto conferma la condanna dell'italiana Nessy Guerra per adulterio. 'Ho paura, aiutateci'Originaria di Sanremo e mamma di una bimba di tre anni. La Farnesina segue il caso, 'assistenza legale e protezione' (ANSA) ... ansa.it Egitto, confermata la condanna per l'italiana Nessy GuerraAGI - In Egitto è stata confermata in appello la condanna a sei mesi di carcere per la cittadina italiana Nessy Guerra, madre di una bambina di tre anni e mezzo contesa. La 26enne originaria di Sanrem ... msn.com La 26enne italiana bloccata in Egitto dal 2021 dopo la denuncia dell'ex marito: non potrà tornare in Italia con la figlia di 3 anni - facebook.com facebook Egitto, l'italiana Nessy Guerra condannata per adulterio anche in appello x.com