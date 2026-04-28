Egeo sotto scossa | terremoto di magnitudo 4.6 colpisce la Grecia

Oggi alle 13:12 si è verificato un terremoto di magnitudo 4.6 nel Mar Egeo, tra le isole Sporadi e l’isola di Eubea. L’ipocentro si trova a circa 5 km di profondità, indicando una profondità relativamente superficiale. Non si hanno ancora comunicazioni ufficiali su danni o feriti, ma l’evento sismico ha attirato l’attenzione delle autorità locali e dei residenti della zona.

? Cosa sapere Terremoto di magnitudo 4.6 nel Mar Egeo tra Sporadi ed Eubea alle 13:12.. L'ipocentro a 5 km di profondità riflette la complessa dinamica tettonica del Mediterraneo.. Un terremoto di magnitudo 4.6 ha scosso il Mar Egeo alle ore 13:12 di oggi, 28 aprile 2026, colpendo le acque della Grecia settentrionale con un ipocentro localizzato a soli 5 km di profondità. L’evento sismico rilevato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha avuto origine in una zona marina situata non lontano dalle isole Sporadi e dalla costa settentrionale di Eubea. La natura superficiale del movimento, con una profondità di appena 5 chilometri, ha caratterizzato la dinamica di questa scossa che si inserisce nel complesso mosaico tettonico del Mediterraneo orientale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Egeo sotto scossa: terremoto di magnitudo 4.6 colpisce la Grecia Notizie correlate Leggi anche: Forte terremoto colpisce la Grecia, scossa di magnitudo 5.5 nel Nordovest del Paese Terremoto di magnitudo 5.5 in Grecia: danni e black out, scossa avvertita in tutta la PugliaLa scossa di terremoto nelle prime ore di oggi domenica 8 marzo con epicentro a circa 20 chilometri dalla città di Giannina. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Forte terremoto scuote Creta, trema il Mar Egeo | DATI e MAPPE; Terremoto a Creta, nuova scossa 4.6 nella sequenza al largo di Ierapetra: orario, epicentro e quadro aggiornato; ? Creta terremoto 4.6: scossa nel sud dell’isola, paura in Grecia; Creta scossa dal sisma | magnitudo 4.9 vicino a Candia allerta faglia. Terremoto, nuova forte scossa: paura sull’isola dopo lo sciame sismicoUna nuova scossa di terremoto ha colpito l’isola di Creta, riaccendendo la paura in una zona già interessata da una intensa attività sismica nelle ultime ore. thesocialpost.it Forte scossa di terremoto di magnitudo 5.8 colpisce Creta: tremori avvertiti in tutto il Mar EgeoUn terremoto ha colpito nelle ultime ore la splendida isola di Creta: l'epicentro localizzato al largo della costa di Ferma. meteo.it Ugo Fiorelli già reduce della 1ª GM e della campagna albanese, lo scoppio della 2ª GM lo vide come Com.te dell’incrociatore Egeo. Alle 00.40 del 24 aprile 1941, l’Egeo fu intercettato dalla forza K di Malta. Pur essendo un ex motonave civile riarmata e c - facebook.com facebook