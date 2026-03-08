Terremoto di magnitudo 5.5 in Grecia | danni e black out scossa avvertita in tutta la Puglia

Nella mattinata di domenica 8 marzo, una scossa di terremoto di magnitudo 5.5 ha colpito la Grecia con epicentro a circa 20 chilometri da Giannina. L’evento ha provocato danni e blackout in alcune zone e la scossa è stata avvertita anche in tutta la regione Puglia. Nessuna informazione ufficiale su feriti o ulteriori conseguenze.