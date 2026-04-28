Durante la Design Week di Milano, le prenotazioni online sono aumentate del 62%, portando gli hotel al completo e registrando circa 316 mila presenze. Le festività primaverili del 2026 mostrano un andamento positivo del turismo nel paese, con Milano che si conferma come una delle mete più visitate a livello internazionale. La grande affluenza di visitatori sottolinea l’importanza dell’evento per il settore turistico locale.

Le festività primaverili del 2026 confermano il buon momento del turismo italiano e, ancora una volta, Milano si distingue come la destinazione capace di trainare la domanda internazionale. A fare la differenza è soprattutto l’effetto della Design deek, che tra Salone del Mobile e Fuorisalone continua a rappresentare uno degli eventi più potenti in termini di attrattività turistica e impatto sull’industria dell’ospitalità. E dimostrarlo sono i numeri delle presenze e prenotazioni online. Il traino della Design week e il tutto esaurito a Milano. L’impatto degli eventi legati al design sulla città è evidente analizzando i dati sulla saturazione delle piattaforme di prenotazione digitale (OTA).🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Effetto Design week, a Milano +62% di prenotazioni online: hotel al completo e 316mila presenze

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