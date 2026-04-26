Salone del Mobile 2026 | Milano regina del design con più di 316mila presenze in aumento del 4,5%

L’edizione 2026 della Design Week si è conclusa a Milano con oltre 316 mila visitatori, segnando un aumento del 4,5% rispetto all’anno precedente. L’evento ha richiamato pubblico da molte parti del mondo, confermando la presenza di espositori provenienti da numerosi paesi. La manifestazione si è svolta in diversi spazi in tutta la città, attirando professionisti, appassionati e media specializzati. I dati ufficiali indicano un incremento rispetto alle precedenti edizioni.

Milano, 26 aprile 2026 – Numeri da record per l’edizione 2026 della Design Week. L 'edizione del Salone del Mobile del 2026 si chiude con 316.342 persone, più 4,5 per cento rispetto all'anno scorso, da 167 paesi. A snocciolare i dati è la presidente del Salone del Mobile di Milano, Maria Porro, durante la conferenza stampa di chiusura della kermesse,alla Fiera di Milano, a Rho. I dati, ha sottolineato Porro, si riferiscono ''alle ore 12.30 di oggi'' e sicuramente saliranno. La percentuale di operatori esteri è pari al 68%, un ''record'' in coerenza con il 2025. 1.900 i brand presenti da 32 paesi. L'appuntamento con il prossimo Salone del Mobile sarà dal 13 al 18 aprile 2027.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Salone del Mobile 2026: Milano regina del design con più di 316mila presenze, in aumento del 4,5% Notizie correlate Leggi anche: Salone del Mobile Milano 2026: date, novità e trend tra cucine smart, bagni spa e design del futuro Intesa Sanpaolo al Salone del Mobile.Milano 2026 per supportare il design e la filiera del Made in ItalySupportare un settore strategico per il nostro Paese come quello del design e le PMI che operano nel Made in Italy. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Salone del Mobile.Milano 2026, il palcoscenico delle novità; Milano, al via il Salone del Mobile 2026, gli eventi da non perdere; Salone del Mobile, le tendenze 2026; Salone del Mobile 2026: focus sul design tra mercato, imprese e modelli dell’abitare. Salone del Mobile 2026: Milano regina del design con più di 316mila presenze, in aumento del 4,5%La percentuale di operatori esteri è pari al 68%, un ''record'' in coerenza con il 2025. 1.900 i brand presenti da 32 paesi. L'appuntamento per il prossimo anno sarà dal 13 al 18 aprile 2027 ... ilgiorno.it Salone del Mobile 2026: orari, biglietti, parcheggi, come arrivare e cosa vedereMilano è invasa dalle migliaia di eventi del Fuorisalone 2026, ma nel frattempo a Rho Fiera (strada statale del Sempione 28) è in corso - da martedì 21 a domenica 26 aprile 2026 - l'edizione numero 64 ... mentelocale.it BARDI AL SALONE DEL MOBILE DI MILANO: "SOSTEGNO ALLE IMPRESE LUCANE" In occasione della sua visita istituzionale oggi al Salone del Mobile di Milano, il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha incontrato i titolari di molte eccellen - facebook.com facebook Oggi al Salone del Mobile per portare l’attenzione del Governo a una filiera fondamentale del Made in Italy x.com