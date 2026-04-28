Eduboom | il supporto digitale per insegnanti che vogliono lezioni più efficaci e studenti più coinvolti

Un nuovo strumento digitale chiamato Eduboom è stato lanciato per aiutare gli insegnanti a migliorare le loro lezioni e coinvolgere maggiormente gli studenti. La piattaforma offre risorse e supporto per rendere più efficace la preparazione delle lezioni, con l’intento di ottimizzare il tempo in aula. La produzione di contenuti richiede comunque molte ore, ma l’obiettivo rimane quello di offrire un’esperienza più interattiva e stimolante.