Protezione digitale | i sistemi anti-malware più efficaci del 2026 in prova sul campo

A Londra, il 3 febbraio 2026, un team di esperti ha testato i sistemi anti-malware più avanzati del momento. I risultati sono allarmanti: il 73% dei dispositivi connessi alle reti aziendali europee ha subito almeno un tentativo di infiltrazione di malware nel mese precedente. La prova sul campo mostra quanto siano ancora vulnerabili le aziende di fronte alle minacce digitali sempre più sofisticate.

Il 3 febbraio 2026, a Londra, durante un'analisi in tempo reale condotta da un team di esperti indipendenti del Centro Europeo per la Sicurezza Digitale, è emerso un dato preoccupante: il 73% dei dispositivi connessi a reti aziendali in Europa ha subito almeno un tentativo di infiltrazione da parte di malware avanzati nel corso del mese precedente. Non si tratta di attacchi sporadici, ma di un'onda crescente di minacce che sfruttano vulnerabilità nei sistemi operativi, nelle app mobili e nei protocolli di rete. Eppure, proprio in questo contesto di crescente instabilità, una serie di nuovi sistemi anti-malware ha dimostrato di essere in grado di fermare l'onda nera con una precisione che supera persino le aspettative dei ricercatori.

